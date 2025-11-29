Precio de Crypto Factor hoy

El precio actual de Crypto Factor (CFR) hoy es $ 0.00847855, con una variación del 2.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CFR a USD es $ 0.00847855 por CFR.

Crypto Factor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 847,849, con un suministro circulante de 100.00M CFR. Durante las últimas 24 horas, CFR cotiza entre $ 0.00844032 (bajo) y $ 0.00875247 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0402748, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00844032.

En el corto plazo, CFR experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -6.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crypto Factor (CFR)

Cap de mercado $ 847.85K$ 847.85K $ 847.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 847.85K$ 847.85K $ 847.85K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Crypto Factor es de $ 847.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CFR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 847.85K.