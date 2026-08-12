Precio de Cross The Ages hoy

El precio actual de Cross The Ages (CTA) hoy es $ 0, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTA a USD es $ 0 por CTA.

Cross The Ages actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,020, con un suministro circulante de 499.04M CTA. Durante las últimas 24 horas, CTA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.462556, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CTA experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -38.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 315.96.

Información del mercado de Cross The Ages (CTA)

Cap de mercado $ 121.02K$ 121.02K $ 121.02K Volumen (24H) $ 315.96$ 315.96 $ 315.96 Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.02K$ 121.02K $ 121.02K Suministro de Circulación 499.04M 499.04M 499.04M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cross The Ages es de $ 121.02K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 315.96. El suministro circulante de CTA es de 499.04M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.02K.