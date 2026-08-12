Precio de Crazy Bunny hoy

El precio actual de Crazy Bunny (CRAZYBUNNY) hoy es $ 0.0, con una variación del 1.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRAZYBUNNY a USD es $ 0.0 por CRAZYBUNNY.

Crazy Bunny actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,196, con un suministro circulante de 10,000,000,000,000.00T CRAZYBUNNY. Durante las últimas 24 horas, CRAZYBUNNY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, CRAZYBUNNY experimentó un cambio de -0.58% en la última hora y de +1.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.48.

Información del mercado de Crazy Bunny (CRAZYBUNNY)

Cap de mercado $ 92.20K$ 92.20K $ 92.20K Volumen (24H) $ 11.48$ 11.48 $ 11.48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 92.20K$ 92.20K $ 92.20K Suministro de Circulación 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T Suministro total 1.0e+25 1.0e+25 1.0e+25

La capitalización de mercado actual de Crazy Bunny es de $ 92.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.48. El suministro circulante de CRAZYBUNNY es de 10,000,000,000,000.00T, con un suministro total de 1.0e+25. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 92.20K.