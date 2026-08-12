Precio de CRASH CAT hoy

El precio actual de CRASH CAT (CRASHCAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRASHCAT a USD es $ 0 por CRASHCAT.

CRASH CAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,606, con un suministro circulante de 818.24M CRASHCAT. Durante las últimas 24 horas, CRASHCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRASHCAT experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 76.09.

Información del mercado de CRASH CAT (CRASHCAT)

Cap de mercado $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Volumen (24H) $ 76.09$ 76.09 $ 76.09 Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.61K$ 89.61K $ 89.61K Suministro de Circulación 818.24M 818.24M 818.24M Suministro total 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

La capitalización de mercado actual de CRASH CAT es de $ 89.61K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 76.09. El suministro circulante de CRASHCAT es de 818.24M, con un suministro total de 818244027.2582419. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.61K.