Precio de COMFY hoy

El precio actual de COMFY (DCP) hoy es $ 0.00000604, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCP a USD es $ 0.00000604 por DCP.

COMFY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,036.19, con un suministro circulante de 1.00B DCP. Durante las últimas 24 horas, DCP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0000985, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000551.

En el corto plazo, DCP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de COMFY (DCP)

Cap de mercado $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de COMFY es de $ 6.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.04K.