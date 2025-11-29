Precio de Comcast xStock hoy

El precio actual de Comcast xStock (CMCSAX) hoy es $ 26.7, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CMCSAX a USD es $ 26.7 por CMCSAX.

Comcast xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 194,959, con un suministro circulante de 7.31K CMCSAX. Durante las últimas 24 horas, CMCSAX cotiza entre $ 26.47 (bajo) y $ 26.85 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 34.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 25.94.

En el corto plazo, CMCSAX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Comcast xStock (CMCSAX)

Cap de mercado $ 194.96K$ 194.96K $ 194.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Suministro de Circulación 7.31K 7.31K 7.31K Suministro total 70,230.45722368547 70,230.45722368547 70,230.45722368547

La capitalización de mercado actual de Comcast xStock es de $ 194.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CMCSAX es de 7.31K, con un suministro total de 70230.45722368547. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.87M.