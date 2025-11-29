Precio de CoinBuck hoy

El precio actual de CoinBuck (BUCK) hoy es --, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUCK a USD es -- por BUCK.

CoinBuck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 701,015, con un suministro circulante de 10.00B BUCK. Durante las últimas 24 horas, BUCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUCK experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +6.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CoinBuck (BUCK)

Cap de mercado $ 701.02K$ 701.02K $ 701.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 701.02K$ 701.02K $ 701.02K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CoinBuck es de $ 701.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUCK es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 701.02K.