Precio de Coinbase Wrapped ADA hoy

El precio actual de Coinbase Wrapped ADA (CBADA) hoy es $ 0.186321, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CBADA a USD es $ 0.186321 por CBADA.

Coinbase Wrapped ADA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,120,994, con un suministro circulante de 54.31M CBADA. Durante las últimas 24 horas, CBADA cotiza entre $ 0.183178 (bajo) y $ 0.189407 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.072, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.138384.

En el corto plazo, CBADA experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -2.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 204.81K.

Información del mercado de Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Cap de mercado $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Volumen (24H) $ 204.81K$ 204.81K $ 204.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M Suministro de Circulación 54.31M 54.31M 54.31M Suministro total 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

La capitalización de mercado actual de Coinbase Wrapped ADA es de $ 10.12M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 204.81K. El suministro circulante de CBADA es de 54.31M, con un suministro total de 54306419.432881. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.12M.