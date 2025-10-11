Información del precio (USD) de Coin (COINS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.84% Cambio de Precio (1D) -14.80% Cambio de Precio (7D) -15.18% Cambio de Precio (7D) -15.18%

El precio en tiempo real de Coin (COINS) es de --. Durante las últimas 24 horas, COINS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de COINS es de $ 0.00260472, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, COINS ha cambiado en un +0.84% en la última hora, -14.80% en 24 horas y -15.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Coin (COINS)

Cap de mercado $ 724.79K$ 724.79K $ 724.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 724.79K$ 724.79K $ 724.79K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,737.359616 999,999,737.359616 999,999,737.359616

La capitalización de mercado actual de Coin es de $ 724.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COINS es de 1000.00M, con un suministro total de 999999737.359616. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 724.79K.