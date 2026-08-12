Precio de Chill Town hoy

El precio actual de Chill Town (CHILLTOWN) hoy es $ 0, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHILLTOWN a USD es $ 0 por CHILLTOWN.

Chill Town actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,273, con un suministro circulante de 855.49M CHILLTOWN. Durante las últimas 24 horas, CHILLTOWN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHILLTOWN experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chill Town (CHILLTOWN)

Cap de mercado $ 46.27K$ 46.27K $ 46.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.27K$ 46.27K $ 46.27K Suministro de Circulación 855.49M 855.49M 855.49M Suministro total 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

La capitalización de mercado actual de Chill Town es de $ 46.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHILLTOWN es de 855.49M, con un suministro total de 855487131.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.27K.