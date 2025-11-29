Precio de Centric Swap hoy

El precio actual de Centric Swap (CNS) hoy es --, con una variación del 1.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CNS a USD es -- por CNS.

Centric Swap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,815, con un suministro circulante de 369.59B CNS. Durante las últimas 24 horas, CNS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01873632, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CNS experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -17.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Centric Swap (CNS)

Cap de mercado $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Suministro de Circulación 369.59B 369.59B 369.59B Suministro total 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

La capitalización de mercado actual de Centric Swap es de $ 38.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CNS es de 369.59B, con un suministro total de 369592121791.1336. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.82K.