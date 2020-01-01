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Principales tokens de Selecciones de Murad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Selecciones de Murad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3147
-0.06%
+0.48%
-4.61%
$ 294.66M
$ 475.09K
2
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04229
-0.42%
-0.61%
-4.18%
$ 41.56M
$ 1.80M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010002
-0.19%
-0.91%
-0.95%
$ 39.10M
$ 641.11B
4
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001888
-0.11%
-1.87%
+2.77%
$ 17.58M
$ 29.91M
5
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001963
0.00%
+0.93%
-6.17%
$ 6.63M
$ 83.62M
6
American Coin
American Coin
USA
$ 1.43489E-7
-0.09%
+0.30%
+2.03%
$ 1.67M
--
7
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.0014953
-0.38%
-0.02%
+22.06%
$ 1.49M
$ 21.43K
8
LOCK IN
LOCK IN
LOCKIN
$ 0.00094563
+3.26%
+0.02%
+1.07%
$ 940.31K
$ 249.83K
9
mini
mini
MINI
$ 0.00083849
-0.09%
+0.01%
-1.43%
$ 734.33K
$ 119.85K
10
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00489711
-0.11%
+0.01%
-0.44%
$ 366.58K
$ 207.16

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Selecciones de Murad y por qué son populares?
Los tokens de Selecciones de Murad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $404.73M.
¿Cuál es el token de Selecciones de Murad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Selecciones de Murad rastreados en MEXC, APU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.93% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Selecciones de Murad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Selecciones de Murad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SPX, POPCAT, MOG se encuentra entre los tokens populares de Selecciones de Murad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Selecciones de Murad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Selecciones de Murad es de aproximadamente $404.73M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Selecciones de Murad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.