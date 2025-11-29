Precio de LOCK IN hoy

El precio actual de LOCK IN (LOCKIN) hoy es $ 0.00308966, con una variación del 1.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOCKIN a USD es $ 0.00308966 por LOCKIN.

LOCK IN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,082,897, con un suministro circulante de 994.38M LOCKIN. Durante las últimas 24 horas, LOCKIN cotiza entre $ 0.0030388 (bajo) y $ 0.00335395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.115837, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00186814.

En el corto plazo, LOCKIN experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +55.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LOCK IN (LOCKIN)

Cap de mercado $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Suministro de Circulación 994.38M 994.38M 994.38M Suministro total 994,379,877.0 994,379,877.0 994,379,877.0

La capitalización de mercado actual de LOCK IN es de $ 3.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOCKIN es de 994.38M, con un suministro total de 994379877.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.08M.