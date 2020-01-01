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Principales tokens de Finanzas regenerativas (ReFi) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Finanzas regenerativas (ReFi). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.0004426
+0.09%
+0.00%
+0.22%
$ 16.04M
$ 14.67K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2746
-0.07%
-0.57%
-1.83%
$ 8.37M
$ 89.63K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00193428
+0.06%
+0.01%
+4.38%
$ 2.49M
$ 8.31K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00183461
-0.03%
+0.01%
-1.19%
$ 1.08M
$ 4.70K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.04%
$ 582.46K
$ 26.20
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.020028
+0.13%
-0.65%
-1.48%
$ 420.78K
$ 3.06M
9
IXO
IXO
IXO
$ 0.00235409
-0.08%
+0.03%
+12.65%
$ 203.96K
$ 9.28
10
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00107283
+0.03%
-0.04%
-4.16%
$ 159.15K
$ 680.43
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0029566
0.00%
+0.22%
+35.12%
$ 158.10K
$ 6.88K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
+6.11%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.0008397
0.00%
0.00%
+0.80%
$ 17.72K
$ 3.45
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020267
0.00%
-2.12%
+14.55%
--
$ 14.04K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00571
0.00%
-0.17%
-1.55%
--
$ 2.85M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Finanzas regenerativas (ReFi) y por qué son populares?
Los tokens de Finanzas regenerativas (ReFi) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 16 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $31.82M.
¿Cuál es el token de Finanzas regenerativas (ReFi) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Finanzas regenerativas (ReFi) rastreados en MEXC, EBYT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Finanzas regenerativas (ReFi) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 16 tokens de Finanzas regenerativas (ReFi), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ARARA, EWT, IMPT se encuentra entre los tokens populares de Finanzas regenerativas (ReFi). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Finanzas regenerativas (ReFi)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Finanzas regenerativas (ReFi) es de aproximadamente $31.82M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Finanzas regenerativas (ReFi), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.