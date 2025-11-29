Precio de Base Carbon Tonne hoy

El precio actual de Base Carbon Tonne (BCT) hoy es $ 0.168539, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCT a USD es $ 0.168539 por BCT.

Base Carbon Tonne actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,557,220, con un suministro circulante de 21.11M BCT. Durante las últimas 24 horas, BCT cotiza entre $ 0.168539 (bajo) y $ 0.169953 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.6, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.145607.

En el corto plazo, BCT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Base Carbon Tonne (BCT)

Cap de mercado $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Suministro de Circulación 21.11M 21.11M 21.11M Suministro total 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

La capitalización de mercado actual de Base Carbon Tonne es de $ 3.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BCT es de 21.11M, con un suministro total de 21106186.28652228. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.56M.