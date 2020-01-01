Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema de red BOB por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de red BOB. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,824.69
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.704
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
3
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,445
0.00%
-0.00%
-2.03%
$ 536.45M
$ 7.69K
4
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
5
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,723
0.00%
-0.00%
-1.63%
$ 289.79M
$ 19.00M
6
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,731
+0.01%
+0.00%
-0.99%
$ 190.18M
$ 221.31
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,063
0.00%
-0.00%
-1.69%
$ 62.09M
$ 2.56
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1163
-0.04%
-10.62%
-16.79%
$ 26.57M
$ 57.03K
9
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998907
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 794.10K
$ 541.59K
10
BOB
BOB
BOB
$ 0.003926
-0.23%
-0.84%
-1.46%
--
$ 14.84M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de red BOB y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de red BOB representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $14.69B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de red BOB con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de red BOB rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.45% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de red BOB están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Ecosistema de red BOB, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WBTC, LINK, FBTC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de red BOB. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de red BOB?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de red BOB es de aproximadamente $14.69B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de red BOB, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.