Precio de Carrot hoy

El precio actual de Carrot (CRT) hoy es $ 112.93, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRT a USD es $ 112.93 por CRT.

Carrot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,766,730, con un suministro circulante de 263.67K CRT. Durante las últimas 24 horas, CRT cotiza entre $ 112.86 (bajo) y $ 113.02 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 133.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 101.03.

En el corto plazo, CRT experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Carrot (CRT)

Cap de mercado $ 29.77M$ 29.77M $ 29.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.77M$ 29.77M $ 29.77M Suministro de Circulación 263.67K 263.67K 263.67K Suministro total 263,669.114434939 263,669.114434939 263,669.114434939

La capitalización de mercado actual de Carrot es de $ 29.77M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRT es de 263.67K, con un suministro total de 263669.114434939. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.77M.