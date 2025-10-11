Información del precio (USD) de Candle TV (CANDLE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00121363 24H Máx $ 0.0017546 Máximo Histórico $ 0.00478067 Precio más bajo $ 0.00049595 Cambio de Precio (1H) -0.28% Cambio de Precio (1D) -20.67% Cambio de Precio (7D) -23.75%

El precio en tiempo real de Candle TV (CANDLE) es de $0.00137395. Durante las últimas 24 horas, CANDLE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00121363 y un máximo de $ 0.0017546, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CANDLE es de $ 0.00478067, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00049595.

En términos de rendimiento a corto plazo, CANDLE ha cambiado en un -0.28% en la última hora, -20.67% en 24 horas y -23.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Candle TV (CANDLE)

Cap de mercado $ 8.19M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.64M Suministro de Circulación 6.00B Suministro total 9,999,927,770.175524

La capitalización de mercado actual de Candle TV es de $ 8.19M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CANDLE es de 6.00B, con un suministro total de 9999927770.175524. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.64M.