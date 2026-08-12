Precio de BULL FROG hoy

El precio actual de BULL FROG (BOA) hoy es $ 0, con una variación del 0.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOA a USD es $ 0 por BOA.

BULL FROG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 124,925, con un suministro circulante de 202.45M BOA. Durante las últimas 24 horas, BOA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01110627, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOA experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +2.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 48.60.

Información del mercado de BULL FROG (BOA)

Cap de mercado $ 124.93K$ 124.93K $ 124.93K Volumen (24H) $ 48.60$ 48.60 $ 48.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 617.08K$ 617.08K $ 617.08K Suministro de Circulación 202.45M 202.45M 202.45M Suministro total 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

La capitalización de mercado actual de BULL FROG es de $ 124.93K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 48.60. El suministro circulante de BOA es de 202.45M, con un suministro total de 202446664.1716109. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 617.08K.