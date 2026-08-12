Precio de Buffy hoy

El precio actual de Buffy (BUFFY) hoy es $ 0,01763763, con una variación del 0,49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUFFY a USD es $ 0,01763763 por BUFFY.

Buffy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17.637,63, con un suministro circulante de 1,00M BUFFY. Durante las últimas 24 horas, BUFFY cotiza entre $ 0,01737602 (bajo) y $ 0,01763802 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3,63, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,01030894.

En el corto plazo, BUFFY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -14,71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5,48.

Información del mercado de Buffy (BUFFY)

Cap de mercado $ 17,64K$ 17,64K $ 17,64K Volumen (24H) $ 5,48$ 5,48 $ 5,48 Cap. de mercado totalmente diluida $ 17,64K$ 17,64K $ 17,64K Suministro de Circulación 1,00M 1,00M 1,00M Suministro total 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

La capitalización de mercado actual de Buffy es de $ 17,64K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5,48. El suministro circulante de BUFFY es de 1,00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17,64K.