Información del precio (USD) de BUDDY (BUDDY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00544873$ 0.00544873 $ 0.00544873 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -1.99% Cambio de Precio (7D) -1.99%

El precio en tiempo real de BUDDY (BUDDY) es de --. Durante las últimas 24 horas, BUDDY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BUDDY es de $ 0.00544873, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BUDDY ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -1.99% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BUDDY (BUDDY)

Cap de mercado $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Suministro de Circulación 999.34M 999.34M 999.34M Suministro total 999,339,503.770351 999,339,503.770351 999,339,503.770351

La capitalización de mercado actual de BUDDY es de $ 34.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUDDY es de 999.34M, con un suministro total de 999339503.770351. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.04K.