Información del precio (USD) de bruv (BRUV)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00438679$ 0.00438679 $ 0.00438679 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +3.53% Cambio de Precio (1D) -22.30% Cambio de Precio (7D) -1.46% Cambio de Precio (7D) -1.46%

El precio en tiempo real de bruv (BRUV) es de --. Durante las últimas 24 horas, BRUV se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BRUV es de $ 0.00438679, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BRUV ha cambiado en un +3.53% en la última hora, -22.30% en 24 horas y -1.46% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de bruv (BRUV)

Cap de mercado $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Suministro de Circulación 999.40M 999.40M 999.40M Suministro total 999,401,277.281606 999,401,277.281606 999,401,277.281606

La capitalización de mercado actual de bruv es de $ 35.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRUV es de 999.40M, con un suministro total de 999401277.281606. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.38K.