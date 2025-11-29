Precio de Breaking Bread hoy

El precio actual de Breaking Bread (BRBR) hoy es $ 0.00003404, con una variación del 4.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRBR a USD es $ 0.00003404 por BRBR.

Breaking Bread actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,040, con un suministro circulante de 999.95M BRBR. Durante las últimas 24 horas, BRBR cotiza entre $ 0.00003036 (bajo) y $ 0.00003377 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00035676, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000234.

En el corto plazo, BRBR experimentó un cambio de +10.93% en la última hora y de +26.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Breaking Bread (BRBR)

Cap de mercado $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,953,274.114446 999,953,274.114446 999,953,274.114446

La capitalización de mercado actual de Breaking Bread es de $ 34.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRBR es de 999.95M, con un suministro total de 999953274.114446. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.04K.