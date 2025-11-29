Precio de Brain hoy

El precio actual de Brain (SN90) hoy es $ 0.569527, con una variación del 3.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN90 a USD es $ 0.569527 por SN90.

Brain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 313,092, con un suministro circulante de 549.68K SN90. Durante las últimas 24 horas, SN90 cotiza entre $ 0.56791 (bajo) y $ 0.590221 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.952517, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.316266.

En el corto plazo, SN90 experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de +15.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Brain (SN90)

Cap de mercado $ 313.09K$ 313.09K $ 313.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 313.09K$ 313.09K $ 313.09K Suministro de Circulación 549.68K 549.68K 549.68K Suministro total 549,680.0 549,680.0 549,680.0

