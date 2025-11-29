Precio de Boros hoy

El precio actual de Boros (BOROS) hoy es $ 0.00003973, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOROS a USD es $ 0.00003973 por BOROS.

Boros actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,873, con un suministro circulante de 852.47M BOROS. Durante las últimas 24 horas, BOROS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00047711, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003973.

En el corto plazo, BOROS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Boros (BOROS)

Cap de mercado $ 33.87K$ 33.87K $ 33.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.87K$ 33.87K $ 33.87K Suministro de Circulación 852.47M 852.47M 852.47M Suministro total 852,474,838.5994009 852,474,838.5994009 852,474,838.5994009

La capitalización de mercado actual de Boros es de $ 33.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOROS es de 852.47M, con un suministro total de 852474838.5994009. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.87K.