Precio de BOOPI hoy

El precio actual de BOOPI (BOOPI) hoy es --, con una variación del 4.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOOPI a USD es -- por BOOPI.

BOOPI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,135.04, con un suministro circulante de 948.02M BOOPI. Durante las últimas 24 horas, BOOPI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0011365, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOOPI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOOPI (BOOPI)

Cap de mercado $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Suministro de Circulación 948.02M 948.02M 948.02M Suministro total 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845

