Información del precio (USD) de BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0.00122189 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.27% Cambio de Precio (1D) -15.64% Cambio de Precio (7D) -14.72%

El precio en tiempo real de BONKHOUSE (BONKHOUSE) es de --. Durante las últimas 24 horas, BONKHOUSE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BONKHOUSE es de $ 0.00122189, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BONKHOUSE ha cambiado en un +0.27% en la última hora, -15.64% en 24 horas y -14.72% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Cap de mercado $ 16.99K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.99K Suministro de Circulación 999.46M Suministro total 999,461,932.620661

La capitalización de mercado actual de BONKHOUSE es de $ 16.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONKHOUSE es de 999.46M, con un suministro total de 999461932.620661. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.99K.