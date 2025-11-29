Precio de BONGO CAT hoy

El precio actual de BONGO CAT (BONGO) hoy es --, con una variación del 3.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BONGO a USD es -- por BONGO.

BONGO CAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,930, con un suministro circulante de 999.68M BONGO. Durante las últimas 24 horas, BONGO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.142768, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BONGO experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +1.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BONGO CAT (BONGO)

Cap de mercado $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Suministro de Circulación 999.68M 999.68M 999.68M Suministro total 999,679,868.4170374 999,679,868.4170374 999,679,868.4170374

La capitalización de mercado actual de BONGO CAT es de $ 69.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BONGO es de 999.68M, con un suministro total de 999679868.4170374. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.93K.