Precio de BNPL Pay hoy

El precio actual de BNPL Pay (BNPL) hoy es $ 0.01999415, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNPL a USD es $ 0.01999415 por BNPL.

BNPL Pay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,799, con un suministro circulante de 6.49M BNPL. Durante las últimas 24 horas, BNPL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02142149, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01869246.

En el corto plazo, BNPL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNPL Pay (BNPL)

Cap de mercado $ 129.80K$ 129.80K $ 129.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.99M$ 19.99M $ 19.99M Suministro de Circulación 6.49M 6.49M 6.49M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BNPL Pay es de $ 129.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNPL es de 6.49M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.99M.