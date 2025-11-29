Precio de BLOXWAP hoy

El precio actual de BLOXWAP (BLOXWAP) hoy es --, con una variación del 7.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLOXWAP a USD es -- por BLOXWAP.

BLOXWAP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 438,241, con un suministro circulante de 999.94M BLOXWAP. Durante las últimas 24 horas, BLOXWAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00230684, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLOXWAP experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -40.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BLOXWAP (BLOXWAP)

Cap de mercado $ 438.24K$ 438.24K $ 438.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 438.24K$ 438.24K $ 438.24K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,936,938.866819 999,936,938.866819 999,936,938.866819

