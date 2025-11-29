Precio de BlockAI hoy

El precio actual de BlockAI (BAI) hoy es $ 0.07838, con una variación del 1.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAI a USD es $ 0.07838 por BAI.

BlockAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,511, con un suministro circulante de 669.96K BAI. Durante las últimas 24 horas, BAI cotiza entre $ 0.077449 (bajo) y $ 0.078529 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.061623.

En el corto plazo, BAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +26.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BlockAI (BAI)

Cap de mercado $ 52.51K$ 52.51K $ 52.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 470.28K$ 470.28K $ 470.28K Suministro de Circulación 669.96K 669.96K 669.96K Suministro total 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BlockAI es de $ 52.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAI es de 669.96K, con un suministro total de 6000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 470.28K.