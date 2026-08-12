Precio de Bitgo xStock hoy

El precio actual de Bitgo xStock (BTGOX) hoy es $ 5.04, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTGOX a USD es $ 5.04 por BTGOX.

Bitgo xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,281, con un suministro circulante de 25.43K BTGOX. Durante las últimas 24 horas, BTGOX cotiza entre $ 5.04 (bajo) y $ 5.05 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 20.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.5.

En el corto plazo, BTGOX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 97.99.

Información del mercado de Bitgo xStock (BTGOX)

Cap de mercado $ 128.28K$ 128.28K $ 128.28K Volumen (24H) $ 97.99$ 97.99 $ 97.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Suministro de Circulación 25.43K 25.43K 25.43K Suministro total 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

La capitalización de mercado actual de Bitgo xStock es de $ 128.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 97.99. El suministro circulante de BTGOX es de 25.43K, con un suministro total de 3896962.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.74M.