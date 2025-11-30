Precio de bichi hoy

El precio actual de bichi (BICHI) hoy es $ 0.00000521, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BICHI a USD es $ 0.00000521 por BICHI.

bichi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,125.44, con un suministro circulante de 984.66M BICHI. Durante las últimas 24 horas, BICHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00045323, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000479.

En el corto plazo, BICHI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de bichi (BICHI)

Cap de mercado $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Suministro de Circulación 984.66M 984.66M 984.66M Suministro total 984,656,428.941604 984,656,428.941604 984,656,428.941604

La capitalización de mercado actual de bichi es de $ 5.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BICHI es de 984.66M, con un suministro total de 984656428.941604. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.13K.