Precio de BETRMINT hoy

El precio actual de BETRMINT (BETR) hoy es --, con una variación del 7.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETR a USD es -- por BETR.

BETRMINT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 752,430, con un suministro circulante de 100.00B BETR. Durante las últimas 24 horas, BETR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BETR experimentó un cambio de +2.02% en la última hora y de -8.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BETRMINT (BETR)

Cap de mercado $ 752.43K$ 752.43K $ 752.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 752.43K$ 752.43K $ 752.43K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de BETRMINT es de $ 752.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BETR es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 752.43K.