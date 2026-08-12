Precio de Ben the Dog hoy

El precio actual de Ben the Dog (BENDOG) hoy es $ 0, con una variación del 0,38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BENDOG a USD es $ 0 por BENDOG.

Ben the Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70.040, con un suministro circulante de 999,89M BENDOG. Durante las últimas 24 horas, BENDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,074638, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BENDOG experimentó un cambio de +0,01% en la última hora y de +3,50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ben the Dog (BENDOG)

Cap de mercado $ 70,04K$ 70,04K $ 70,04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70,04K$ 70,04K $ 70,04K Suministro de Circulación 999,89M 999,89M 999,89M Suministro total 999.890.554,5924711 999.890.554,5924711 999.890.554,5924711

La capitalización de mercado actual de Ben the Dog es de $ 70,04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BENDOG es de 999,89M, con un suministro total de 999890554.5924711. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70,04K.