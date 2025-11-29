Precio de BaseShake hoy

El precio actual de BaseShake (BASESHAKE) hoy es --, con una variación del 4.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASESHAKE a USD es -- por BASESHAKE.

BaseShake actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 835,751, con un suministro circulante de 1.00B BASESHAKE. Durante las últimas 24 horas, BASESHAKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00373689, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASESHAKE experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +33.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BaseShake (BASESHAKE)

Cap de mercado $ 835.75K$ 835.75K $ 835.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 835.75K$ 835.75K $ 835.75K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BaseShake es de $ 835.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASESHAKE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 835.75K.