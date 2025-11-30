Precio de Base Velocimeter hoy

El precio actual de Base Velocimeter (BVM) hoy es $ 0.0021229, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BVM a USD es $ 0.0021229 por BVM.

Base Velocimeter actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,587.23, con un suministro circulante de 5.93M BVM. Durante las últimas 24 horas, BVM cotiza entre $ 0.00212181 (bajo) y $ 0.00215046 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.787331, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00138317.

En el corto plazo, BVM experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +19.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Base Velocimeter (BVM)

Cap de mercado $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Suministro de Circulación 5.93M 5.93M 5.93M Suministro total 15,209,448.0367531 15,209,448.0367531 15,209,448.0367531

La capitalización de mercado actual de Base Velocimeter es de $ 12.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BVM es de 5.93M, con un suministro total de 15209448.0367531. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.29K.