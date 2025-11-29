Precio de BARKcoin hoy

El precio actual de BARKcoin (BARKCOIN) hoy es --, con una variación del 5.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BARKCOIN a USD es -- por BARKCOIN.

BARKcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,293, con un suministro circulante de 999.76M BARKCOIN. Durante las últimas 24 horas, BARKCOIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00336104, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BARKCOIN experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +22.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BARKcoin (BARKCOIN)

Cap de mercado $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.29K$ 47.29K $ 47.29K Suministro de Circulación 999.76M 999.76M 999.76M Suministro total 999,760,217.280787 999,760,217.280787 999,760,217.280787

La capitalización de mercado actual de BARKcoin es de $ 47.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BARKCOIN es de 999.76M, con un suministro total de 999760217.280787. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.29K.