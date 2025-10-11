Información del precio (USD) de Balsa MM Fund (BMMF)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.073343 $ 0.073343 $ 0.073343 24H Mín $ 0.073608 $ 0.073608 $ 0.073608 24H Máx 24H Mín $ 0.073343$ 0.073343 $ 0.073343 24H Máx $ 0.073608$ 0.073608 $ 0.073608 Máximo Histórico $ 0.073608$ 0.073608 $ 0.073608 Precio más bajo $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -0.03% Cambio de Precio (7D) +0.61% Cambio de Precio (7D) +0.61%

El precio en tiempo real de Balsa MM Fund (BMMF) es de $0.073376. Durante las últimas 24 horas, BMMF se ha operado entre un mínimo de $ 0.073343 y un máximo de $ 0.073608, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BMMF es de $ 0.073608, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.070272.

En términos de rendimiento a corto plazo, BMMF ha cambiado en un -- en la última hora, -0.03% en 24 horas y +0.61% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Balsa MM Fund (BMMF)

Cap de mercado $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Suministro de Circulación 47.51M 47.51M 47.51M Suministro total 47,513,037.64985915 47,513,037.64985915 47,513,037.64985915

La capitalización de mercado actual de Balsa MM Fund es de $ 3.49M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BMMF es de 47.51M, con un suministro total de 47513037.64985915. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.49M.