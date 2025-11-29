Precio de BAI Stablecoin hoy

El precio actual de BAI Stablecoin (BAI) hoy es $ 1.038, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAI a USD es $ 1.038 por BAI.

BAI Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,724, con un suministro circulante de 231.83K BAI. Durante las últimas 24 horas, BAI cotiza entre $ 1.035 (bajo) y $ 1.046 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.814914.

En el corto plazo, BAI experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +2.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BAI Stablecoin (BAI)

Cap de mercado $ 240.72K$ 240.72K $ 240.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.72K$ 240.72K $ 240.72K Suministro de Circulación 231.83K 231.83K 231.83K Suministro total 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

