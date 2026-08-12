Precio de AXOBOTL hoy

El precio actual de AXOBOTL (AXOBOTL) hoy es $ 0, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AXOBOTL a USD es $ 0 por AXOBOTL.

AXOBOTL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,419, con un suministro circulante de 100.00B AXOBOTL. Durante las últimas 24 horas, AXOBOTL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AXOBOTL experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -2.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AXOBOTL (AXOBOTL)

Cap de mercado $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AXOBOTL es de $ 38.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AXOBOTL es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.42K.