Precio de AUSSIE BAG WORKERS hoy

El precio actual de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) hoy es $ 0.00001012, con una variación del 4.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AUSBAGWORK a USD es $ 0.00001012 por AUSBAGWORK.

AUSSIE BAG WORKERS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,115.56, con un suministro circulante de 999.46M AUSBAGWORK. Durante las últimas 24 horas, AUSBAGWORK cotiza entre $ 0.00000995 (bajo) y $ 0.00001097 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00102885, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000908.

En el corto plazo, AUSBAGWORK experimentó un cambio de -5.11% en la última hora y de +2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Cap de mercado $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Suministro de Circulación 999.46M 999.46M 999.46M Suministro total 999,462,483.649461 999,462,483.649461 999,462,483.649461

La capitalización de mercado actual de AUSSIE BAG WORKERS es de $ 10.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AUSBAGWORK es de 999.46M, con un suministro total de 999462483.649461. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.12K.