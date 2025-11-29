Precio de Arcana Network hoy

El precio actual de Arcana Network (XAR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XAR a USD es -- por XAR.

Arcana Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 324,669, con un suministro circulante de 690.28M XAR. Durante las últimas 24 horas, XAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.52, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Arcana Network (XAR)

Cap de mercado $ 324.67K$ 324.67K $ 324.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 470.34K$ 470.34K $ 470.34K Suministro de Circulación 690.28M 690.28M 690.28M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Arcana Network es de $ 324.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XAR es de 690.28M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 470.34K.