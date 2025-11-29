Precio de APX hoy

El precio actual de APX (APX) hoy es $ 0.275517, con una variación del 1.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APX a USD es $ 0.275517 por APX.

APX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,287,400, con un suministro circulante de 37.47M APX. Durante las últimas 24 horas, APX cotiza entre $ 0.270717 (bajo) y $ 0.285165 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, APX experimentó un cambio de +0.71% en la última hora y de -7.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de APX (APX)

Cap de mercado $ 10.29M$ 10.29M $ 10.29M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09B$ 1.09B $ 1.09B Suministro de Circulación 37.47M 37.47M 37.47M Suministro total 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

La capitalización de mercado actual de APX es de $ 10.29M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APX es de 37.47M, con un suministro total de 3975255603.427746. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09B.