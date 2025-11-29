Precio de ApexToken hoy

El precio actual de ApexToken (APX) hoy es $ 0.00060713, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APX a USD es $ 0.00060713 por APX.

ApexToken actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 660,658, con un suministro circulante de 1.09B APX. Durante las últimas 24 horas, APX cotiza entre $ 0.00060257 (bajo) y $ 0.0006107 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00208163, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00058813.

En el corto plazo, APX experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -6.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ApexToken (APX)

Cap de mercado $ 660.66K$ 660.66K $ 660.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.21M$ 18.21M $ 18.21M Suministro de Circulación 1.09B 1.09B 1.09B Suministro total 29,988,281,001.63529 29,988,281,001.63529 29,988,281,001.63529

La capitalización de mercado actual de ApexToken es de $ 660.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APX es de 1.09B, con un suministro total de 29988281001.63529. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.21M.