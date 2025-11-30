Precio de ANT COLONY hoy

El precio actual de ANT COLONY (ANTS) hoy es $ 0.00000886, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANTS a USD es $ 0.00000886 por ANTS.

ANT COLONY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,847.92, con un suministro circulante de 999.10M ANTS. Durante las últimas 24 horas, ANTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0019544, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000853.

En el corto plazo, ANTS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ANT COLONY (ANTS)

Cap de mercado $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Suministro de Circulación 999.10M 999.10M 999.10M Suministro total 999,096,242.469038 999,096,242.469038 999,096,242.469038

