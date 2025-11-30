Precio de Animated hoy

El precio actual de Animated (AM) hoy es $ 0.00001231, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AM a USD es $ 0.00001231 por AM.

Animated actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,310.62, con un suministro circulante de 1.00B AM. Durante las últimas 24 horas, AM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00062621, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001109.

En el corto plazo, AM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Animated (AM)

Cap de mercado $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Animated es de $ 12.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AM es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.31K.