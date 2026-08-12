¿Cuál es el precio actual de AIxBET?

AIxBET se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del -0.10% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara $AXB con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -0.10% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si $AXB está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña AIxBET en comparación con los tokens de la categoría Base Ecosystem?

Dentro del segmento Base Ecosystem, $AXB demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de AIxBET hoy?

La capitalización de mercado de €61516.4838074820000 coloca a $AXB en el puesto #6358, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando $AXB?

AIxBET ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de $AXB?

Con 173074265.05742753 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.