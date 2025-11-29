Precio de aiPump hoy

El precio actual de aiPump (AIPUMP) hoy es --, con una variación del 18.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIPUMP a USD es -- por AIPUMP.

aiPump actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 196,394, con un suministro circulante de 418.67M AIPUMP. Durante las últimas 24 horas, AIPUMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04072074, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIPUMP experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de +57.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de aiPump (AIPUMP)

Cap de mercado $ 196.39K$ 196.39K $ 196.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 469.09K$ 469.09K $ 469.09K Suministro de Circulación 418.67M 418.67M 418.67M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de aiPump es de $ 196.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIPUMP es de 418.67M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 469.09K.