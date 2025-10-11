Información del precio (USD) de Agentic Studio (AGENTIC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Precio más bajo $ 0.00438604$ 0.00438604 $ 0.00438604 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +7.71% Cambio de Precio (7D) +7.71%

El precio en tiempo real de Agentic Studio (AGENTIC) es de $0.00475308. Durante las últimas 24 horas, AGENTIC se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AGENTIC es de $ 0.01998756, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00438604.

En términos de rendimiento a corto plazo, AGENTIC ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +7.71% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Agentic Studio (AGENTIC)

Cap de mercado $ 23.77K$ 23.77K $ 23.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.77K$ 23.77K $ 23.77K Suministro de Circulación 5.00M 5.00M 5.00M Suministro total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Agentic Studio es de $ 23.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGENTIC es de 5.00M, con un suministro total de 5000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.77K.